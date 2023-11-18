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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Çerkezköy, Hayrabolu, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda 109 gram kokain, 40 gram esrar, 10 gram eroin, 6 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve 63 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.