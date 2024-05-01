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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde ve Silah Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergene, Kapaklı, Şarköy ve Malkara ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, sahte alkol ve silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 9 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergene, Kapaklı, Şarköy ve Malkara ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, sahte alkol ve silah ele geçirildi.

Şarköy'e bağlı Mürefte Mahallesi'nde yapılan operasyonda O.T., U.K., A.K. ve Ö.C. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve şarjör, 1 kuru sıkı tabanca ve şarjör, 15 adet tabanca mermisi, 7.5 litre pet şişe içerisinde viski, 2 litre pet şişe içerisinde şarap ve 16.5 litre pet şişe içinde rakı ele geçirildi.

Kapaklı'nın Ömer Halisdemir ve Vatan mahallelerinde yapılan operasyonda ise R.T. ve D.A. isimli kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 17 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 1 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ergene'ye bağlı Ulaş Mahallesi'nde H.Ş. isimli şahsın evinde yapılan aramada 22 gram esrar (Hint keneviri) ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren D.Ç.'nin tekel işletmesinde yapılan aramalarda ise 5.65 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan nargile, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise E.A. isimli kişinin evinde içinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 1 adet aparat ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 9 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her türlü suç ve suçluyla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Malkara Şarköy Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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