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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirdi. Toplamda 314 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ve 12 bin 380 lira gibi maddeler bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele operasyonları düzenledi. Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan ve Hıdırağa Mahallelerinde M.B.G. ve C.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda toplam 314 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 150 mililitre amfetamin, 4 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, bir uyuşturucu öğütme aparatı, 4 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 380 lira ele geçirildi.

Ayrıca Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde A.İ. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 18 gram bonzai, yine Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde M.C.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 18 gram eroin bulundu.

Operasyonlarda ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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