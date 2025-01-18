Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şarköy Camikebir Mahallesi'nde Z.G. ve C.B.'nin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramada 1 gram bonzai ve 14 adet tabanca fişeği bulundu. Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde A.A. ve A.K.'nın üst aramasında ise 8 gram bonzai ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde de T.H.'nin ikametinde yapılan aramada, 56 gram eroin, 11 adet sentetik hap, 1 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 200 TL ele geçirildi. Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ