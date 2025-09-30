Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda E.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramada 4 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 71,07 gram olan tütüne emdirilmiş sıvı amfetamin ele geçirildi.

Yakalanan E.K. hakkında gerekli işlemler başlatılırken, emniyet yetkilileri Tekirdağ genelinde gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
