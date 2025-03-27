Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak anket
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?

Oteldeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

İki ilden kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 240 gram eroin, 55 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde S.A. ve M.A.'nın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 240 gram eroin, 55 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı, 43 adet metadon hap, 1 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 tablet bilgisayar, 16 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 250 TL ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde de İ.K. ve A.Ç.'nin üst aramasında 115 gram bonzai ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title