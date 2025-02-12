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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli ilçelerde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ve kaçak ürünler ele geçirildi. Süleymanpaşa, Çorlu, Saray, Malkara ve Kapaklı'da yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak sigara malzemesi bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele ve uyuşturucuya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu, Saray, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Süleymanpaşa Yavuz Mahallesi'nde bir işletmede yapılan aramada 49 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 80 adet bandrolü bozulmuş puro ele geçirildi.

Çorlu Reşadiye Mahallesi'nde bir ikamette yapılan operasyonda 2 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet havalandırma fanı, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet 2x2 iklimlendirme çadırı, 3 adet vantilatör, 3 adet aydınlatma lambası, 10 litre bitki besleyici gübre, 2 adet 3 metrelik seyyar kablo, 1 adet havalandırma borusu ve filtresi, 3 adet zaman ayarlı priz, 11 adet plastik saksı ve 1 adet nemlendirme cihazı ele geçirildi.

Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 13 adet sentetik ecza ve 100 adet peçeteye emdirilmiş bonzai bulundu. Saray Yuvalı Mahallesi'nde yapılan üst aramasında 3 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 adet cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Malkara Haliç Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 7 gram metamfetamin, 1 adet ekstazi hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Kapaklı Kazım Karabekir Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise 38 gram tütüne emdirilmiş amfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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