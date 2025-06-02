Tekirdağ'da Trafik Kazasında 81 Yaşındaki Yaya Yaralandı

Tekirdağ'da Trafik Kazasında 81 Yaşındaki Yaya Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir motosikletin çarptığı 81 yaşındaki yaya yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 81 yaşındaki yaya yaralandı. Olay anı kameralara anbean yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seçkin Ali E. (23) sevk ve idaresindeki motosiklet, Süleyman Y. (81) adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Süleyman Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anları çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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