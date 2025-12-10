Haberler

Polis üniformasını çıkarıp yaralının üzerini örttü

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin üzerine polis üniformasını örterek insanlık örneği sergileyen trafik polisi dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Bir trafik polisinin üniformasını çıkarıp üşümemesinin yaralının üzerini örtmesi yürekleri ısıttı.

Kaza, Edirne Bulvarı üzerinde D-100 karayolu Marmaracık mevkisinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyir halinde olan M.A.P. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Tır, F.G. idaresindeki panelvan minibüsle çarpıştıktan sonra mahalleye bağlanan sokak girişinde devrildi.

Kazada tır ve minibüste bulunan sürücüler ile 1'i çocuk olan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın en dikkat çeken anı ise tır kabininde sıkışarak kurtarılmayı bekleyen yaralıya yönelik sergilenen insanlık örneği oldu. Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği'nde görevli bir trafik polisi, soğuk havada üşümemesi için üniformasını çıkararak yaralının üzerini örttü.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
