Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Uygulandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında sürücülere göz açtırılmadı. Değirmenaltı'nda gerçekleştirilen denetim kapsamında sürücüler; alkol kontrolü, egzoz denetimi, yüksek ses, emniyet kemeri ve belge kontrollerinden geçirildi. Uygulamalarda 13 sürücüye toplam 30 bin 567 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücüleri 72. madde kapsamında cezalandırırken, abart egzoz kullanan sürücüler 32/3 maddesi gereği işlem gördü. Ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere 48/5 maddesi, emniyet kemeri takmayanlara ise 78/1 maddesi kapsamında cezai işlem uygulandı.

Trafik ekipleri, denetimlerin özellikle gece saatlerinde sıklaştırıldığını belirterek, "Amacımız ceza kesmek değil, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, benzer uygulamaların Tekirdağ genelinde düzenli aralıklarla devam edeceğini, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hem kendi hem de diğer vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı. - TEKİRDAĞ