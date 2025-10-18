Haberler

Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Uygulandı

Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 13 sürücüye toplam 30 bin 567 TL para cezası kesildi. Denetimler alkol kontrolü, emniyet kemeri ve egzoz denetimlerini kapsadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında sürücülere göz açtırılmadı. Değirmenaltı'nda gerçekleştirilen denetim kapsamında sürücüler; alkol kontrolü, egzoz denetimi, yüksek ses, emniyet kemeri ve belge kontrollerinden geçirildi. Uygulamalarda 13 sürücüye toplam 30 bin 567 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücüleri 72. madde kapsamında cezalandırırken, abart egzoz kullanan sürücüler 32/3 maddesi gereği işlem gördü. Ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere 48/5 maddesi, emniyet kemeri takmayanlara ise 78/1 maddesi kapsamında cezai işlem uygulandı.

Trafik ekipleri, denetimlerin özellikle gece saatlerinde sıklaştırıldığını belirterek, "Amacımız ceza kesmek değil, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, benzer uygulamaların Tekirdağ genelinde düzenli aralıklarla devam edeceğini, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hem kendi hem de diğer vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Eğitim sistemi sil baştan! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun detayları

Eğitim sistemi sil baştan! 2 yılda lise diploması alınabilecek
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
CHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nin de durdurulması istendi, YSK toplanıyor

Mahkemeden yeni CHP hamlesi! YSK apar topar toplanıyor
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

Dev balığı onlarca kişi çekemedi! Karaya vurduğu yerin ayrı önemi var
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? Ekonomistten dikkat çeken tahmin
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.