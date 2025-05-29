Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Tekirdağ'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin belgelerini kontrol ederken, kamu düzenine yönelik olumsuzluklara karşı titiz denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, trafik kazalarını önlemek ve suçla mücadeleyi artırmak.

Tekirdağ'da trafik denetimi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, sürücüler tek tek durdurularak kimlik, ehliyet, ruhsat ve araç belgeleri kontrol edildi. Denetimler yalnızca trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemekle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da titiz bir çalışma yürütüldü. Aranan şahıslara ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de incelemeler yapıldı. Şüpheli görülen bazı araçlar detaylı şekilde arandı.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek ve suçla daha etkin mücadele etmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.