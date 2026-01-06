Haberler

Tekirdağ'da su ürünlerine sıkı denetim

Tekirdağ'da su ürünlerine sıkı denetim
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla yıl boyunca denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerin amacı, doğal su kaynaklarının korunması ve yasadışı avcılıkla etkin mücadele.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında il genelinde yıl boyunca aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığıyla etkin mücadele edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Tekirdağ genelinde eş zamanlı ve aralıksız denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerle birlikte caydırıcılığın artırılması ve doğal su kaynaklarının gelecek nesillere korunarak aktarılması amaçlanıyor. Yetkililer, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

