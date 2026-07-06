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Tekirdağ'da huzur uygulaması

Tekirdağ'da huzur uygulaması
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da yaz yoğunluğu nedeniyle kumsalda geniş kapsamlı huzur uygulaması yapıldı. Bin kişinin GBT sorgusu yapılırken, narkotik ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaz sezonunda artan yoğunluk nedeniyle Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi kumsalında vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile diğer şube müdürlüklerinden çok sayıda polis katıldı. Sahil bandı ve kumsal boyunca gerçekleştirilen uygulamada vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılırken, narkotik suçları, terörle mücadele, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında yaklaşım bin kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Ekipler, sahil boyunca yaya devriyelerle denetimlerini sürdürürken, araçlar da kontrol noktalarında durdurularak sürücülerin belgeleri incelendi. Polis ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde vakit geçirebilmesi için özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan bölgelerde denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suçun önlenmesi, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik benzer uygulamaların kent genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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