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Tekirdağ'da polis ekiplerinden okullarda siber ve çocuk güvenliği eğitimi

Tekirdağ'da polis ekiplerinden okullarda siber ve çocuk güvenliği eğitimi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların oluşmadan engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla yürütülen SİBERAY programı kapsamında üç farklı lisede bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere; güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ile teknoloji bağımlılığı gibi konularda sunum yapıldı. Etkinliklerde ayrıca bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da Safiye Osman Çeliker İlkokulu'nda görevli öğretmenler ve öğrenci velilerine yönelik eğitim düzenlendi. Bu eğitimlerde ise çocuğun cinsel istismarı, akran zorbalığı, KADES uygulamasının kullanımı, Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk hakları konularında bilgilendirme yapıldı.

Emniyet yetkilileri, öğrencilerin ve toplumun güvenliği için eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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