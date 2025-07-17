Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaklaşık iki gün süren orman yangını kontrol altına alındı, yanan alanlar havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun ve kesintisiz müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çok sayıda ormanlık ve tarım arazisi zarar gördü. Yangının ardından bölgedeki tahribatın boyutu dron ile görüntülendi.

Ortaya çıkan görüntüler, yangının yol açtığı yıkımı gözler önüne sererken; adeta küle dönen ağaçlar ve siyaha bürünmüş araziler yaşanan felaketin ciddiyetini ortaya koydu. Yangına müdahale eden ekipler, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarına devam ederken, yanan alanların tekrar yeşillendirilmesi için uzun vadeli çalışmaların yapılması bekleniyor. - TEKİRDAĞ