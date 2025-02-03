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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Tekirdağ'da kaygan zemin nedeniyle devrilen motosikletteki kadın sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale ederken, sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'da dönel kavşağa girerken kaygan zeminde kayarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi Asri Mezarlık dönel kavşağında meydana geldi. Eski Şifa yönünden Orion istikametine seyreden N.D.'nin kullandığı 37 ADK 535 plakalı motosiklet, dönel kavşağa girdiği sırada ıslak ve kaygan zeminde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak devrildi. Kazada yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan zeminin ıslak olduğu saatlerde Asri Mezarlık dönel kavşağı, özellikle motosikletliler için tehlike oluşturuyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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