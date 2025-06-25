Tekirdağ'da Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Tekirdağ'da Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
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Şarköy ilçesi açıklarında Romanya'dan Cezayir'e giden 'ANGY R' isimli geminin karaya oturma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaptanın uyuyakaldığı yönündeki iddialar ile birlikte kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kıyıya yaklaşma ve karaya oturma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Romanya'dan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli kuru yük gemisi, Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturmuştu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, dev geminin sığ suya doğru ilerlediği ve ardından durduğu anlar net şekilde görülüyor.

Kaptanın uyuyakaldığı iddialarıyla da gündeme gelen olay sonrası Kıyı Emniyeti ekipleri bölgede kurtarma çalışmalarına devam ederken, görüntüler köy sakinleri arasında da büyük yankı uyandırdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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