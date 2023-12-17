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Tekirdağ'da korkunç olay: Babasını öldürüp intihara kalkıştı

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Tekirdağ'da 25 yaşındaki bir kişi, tartıştığı babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve ardından intihara teşebbüs etti. Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Tekirdağ'da bir kişi, tartıştığı babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve ardından intihara teşebbüs etti.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre eşinden ayrı olan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası 55 yaşındaki Nazım Başargan ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki oğlu Cem Başargan ile bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında oğul Başargan babası Nazım Başargan'ı eline aldığı bıçakla 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Babasını öldüren Başargan, cinayeti işlediği bıçakla bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

Oğul Başargan bileklerini kesmesinin ardından 112 Acil Servis Ekiplerini arayarak babasını bıçakladığını söyleyip yardım istedi. Polis ekipleri ile birlikte olay yerine giden acil servis ekipleri Nazım Başargan'ın öldüğünü tespit ederken cinayet zanlısı hafif yaralı oğul Başargan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak tedavisi yapılmak üzere önce hastaneye oradanda Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.

Nazım Başargan'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin cinayet ile ilgili soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Servis Tekirdağ Saray Haberler

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