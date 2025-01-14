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Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Kamyon Tarlaya Devrildi

Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Kamyon Tarlaya Devrildi
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağışlar nedeniyle kayganlaşan zemin sebebiyle bir kamyon tarlaya devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kamyonun yüklü olduğu suntalar başka bir kamyona taşındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon tarlaya devrildi.

Olay, Muratlı'nın Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kırkkepenekli Mahallesi'ne doğru ilerleyen Volkan K. idaresindeki 59 AJJ 556 plakalı kamyon, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan olmazken, aracın dorsesinde yüklü olan suntalar ise bir başka kamyona taşındı.

Tarlaya uçan kamyonu kurtarmak için olay yerine vinç çağrıldı. Araç trafiği tek şeritten güvenli olarak sağlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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