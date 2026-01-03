Haberler

Kaza sonrası "eşimle kavga ettim" diyerek arabayı bırakıp olay yerinden firar etmiş

Kaza sonrası 'eşimle kavga ettim' diyerek arabayı bırakıp olay yerinden firar etmiş
Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında sürücü, olay yerinden kaçarken, 'Karımla kavga ettim, aramızda hallederiz' dedi. Terk edilen araca bir kişi kaçırma girişiminde bulundu.

Tekirdağ Çorlu'da kazaya karışıp olay yerinde arabasını bırakıp kaçan sürücünün, "Kimseyi aramaya gerek yok, aramızda hallederiz. Karımla kavga ettim" dediği öne sürüldü.

Gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yokuş yukarı seyreden C.Ö. idaresindeki otomobile karşı yönden gelen bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"Arabamda çizik dahi yoktu"

Sürücülerden biri ise, arabasını bırakıp olay yerini terk etti. Kazayla ilgili konuşan mağdur araç sürücüsü C.Ö., "Ben yokuş yukarı çıkarken, karşı yönden gelen araba üstüme çıkıyordu. Sürücü geldi yanıma, 'kimseyi aramaya gerek yok, aramızda hallederiz. Karımla kavga ettim' dedi, sonra gitmiş. Bu olaya kadar kaskolu aracım, boya, çizik ve kaza dahi görmemişti." diye konuştu.

Terk vaziyetteki araç kaçırılmak istendi

Öte yandan kaza mahalline gelen bir kişi aracı kaçırma girişiminde bulundu. Durumu fark eden İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaçırılmak istenen arabayı 250 metre ileride Reşadiye Mahallesi'ndeki ara sokakta durdurdu. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

