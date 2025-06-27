Tekirdağ'da Karaya Oturan Yük Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturan Bahama bandıralı yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

25 Haziran sabahı Romanya'dan Cezayir'e gitmekte olan "Angy R" isimli 186 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, iddiaya göre kaptanının uyuyakalması ile Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Gemide bulunan 22 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ilk incelemelerde deniz kirliliğine rastlanmadı.

Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik unsurları bölgeye sevk edildi. Dalgıçlar tarafından geminin alt bölgesinde teknik inceleme yapılırken, Çanakkale'den gelen kurtarma römorkörü gemiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ