Tekirdağ'da Kaçak Kazı Malzemeleri Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ergene'nin Ulaş Misinli Mahallesi'nde Y.S. isimli şahsın kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine ikametinde yapılan kontrollerde kazma, kürek, hilti, el arabası, kova, demir, moloz, halat ve kum ele geçirildi.

Aynı gün Hayrabolu'nun Şalgamlı Mahallesi'nde İ.G. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise dedektörler, kurusıkı tabancalar, koruyucu gözlük, fener, dedektör cihazına ait kulaklık, sırt çantası ve kazıcı bıçak bulundu.

Her iki olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ