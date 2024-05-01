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Tekirdağ'da Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergene, Kapaklı, Şarköy ve Malkara'da yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, sahte alkol ve silah ele geçirildi. Toplamda 9 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergene, Kapaklı, Şarköy ve Malkara'da yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, sahte alkol ve silah ele geçirildi.

Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde yapılan operasyonda O.T, U.K, A.K ve Ö.C isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve şarjör, 1 kuru sıkı tabanca ve şarjör, 15 adet tabanca mermisi, 7.5 litre pet şişe içerisinde viski, 2 litre pet şişe içerisinde şarap ve 16.5 litre pet şişe içinde rakı ele geçirildi.

Kapaklı İlçesi Ömer Halis Demir ve Vatan Mahallelerinde yapılan operasyonda ise R.T ve D.A isimli kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 17 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 1 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuştucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ergene İlçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bulunan H.Ş isimli şahsın evinde yapılan aramada 22 gram esrar (hint keneviri) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren D.Ç tekel işletmesinde yapılan aramalarda ise 5.65 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan nargile, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Malkara ilçesine bağlı Hacıevhat Mahallesi'nde yapılan operasyonda E.A isimli şahsın evinde içinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 1 adet aparat ele geçirildi.

Olaylarda toplamda 9 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her türlü suç ve suçlular ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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