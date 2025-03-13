Tekirdağ'da Jandarma Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı alkol ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda çeşitli alkol şişeleri ve uyuşturucu haplar bulundu.
Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde H.K.'nın bulunduğu araçta yapılan kontrolde 10 adet 1000 mililitrelik rakı, 4 adet bin 500 mililitrelik votka, 2 adet 1000 mililitrelik votka, 15 adet 1000 mililitrelik viski ve 24 adet 0,5 litrelik bira olmak üzere gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Ayrıca, İ.C. isimli şüphelinin üst aramasında 8 gram bonzai bulunurken, Hayrabolu ilçesi Kahya Mahallesi'nde H.K.'nın üst aramasında da 29 adet sentetik hap ele geçirildi. - TEKİRDAĞ