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Tekirdağ'da Jandarma İki Ayrı Operasyon Düzenledi

Tekirdağ'da Jandarma İki Ayrı Operasyon Düzenledi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenledikleri iki operasyonda bir av tüfeği ve faturasız ürünler ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda bir av tüfeği ile çeşitli faturasız ürünler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Ormanlı Mahallesi'nde 25 Aralık 2024 tarihinde yapılan çalışmada S.T.'nin aracında bir adet av tüfeği tespit etti. Aynı ekipler, 26 Aralık 2024 günü Ergene ilçesi Saray Gişeleri'nde durdurulan E.Ç.'nin aracında yapılan aramada faturasız 25 adet parfüm, 19 adet kol saati ve 7 adet kulaklık ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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