Tekirdağ'da İnşaat İşçisi İskleden Düşerek Ağır Yaralandı
Ergene ilçesinde inşaat işçisi Ş.G., çalıştığı iskeleden yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat işçisi iskeleden düşerek ağır yaralandı.
Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi mevkiinde bir inşaatta çalışan Ş.G. (50) iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi Ş.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerince iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa