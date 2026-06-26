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Tekirdağ'da huzur uygulaması: Bin kişi sorgulandı, 100 araç denetlendi

Tekirdağ'da huzur uygulaması: Bin kişi sorgulandı, 100 araç denetlendi
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Tekirdağ'da Değirmenaltı Kumsalı ve çevresinde yapılan 'Huzur' uygulamasında yaklaşık bin kişi sorgulandı, 100 araç denetlendi. Trafik ihlallerine 20 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Değirmenaltı Kumsalı ve çevresinde gerçekleştirilen "Huzur" uygulamasına yaklaşık bin kişi sorgulandı, 100 araç denetlendi.

Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi kumsalı ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ile araçlar detaylı şekilde kontrol edildi. Uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılırken, araçların evrakları ve sürücülerin belgeleri de incelendi. Denetimlere Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Yunus Polis Timleri, Asayiş Devriye Ekipleri, bekçiler ve Deniz polisi ekipleri de kıyı şeridi ve deniz üzerinde kontroller gerçekleştirerek uygulamaya destek verdi. Uygulamada bölgedeki umuma açık alanlar da kontrol edildi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada yaklaşık bin kişi ve 100 araç sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere toplam 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi amacıyla bu tür uygulamaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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