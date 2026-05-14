Tekirdağ'da şafak operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

Tekirdağ'da narkotik ekiplerince düzenlenen helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopter ve özel harekat polisi destekli operasyonda çok sayıda adrese operasyon yapılırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

