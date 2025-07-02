Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 8 Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 8 Göçmen Yakalandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığına karışan 2 organizatör tutuklandı. Operasyonda 50 bin TL nakit para, bir bot ve iki uyku tulumu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, göçmen kaçakçılarının Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Ergene ilçesinde tespit edilen 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2'si Eritre, 2'si Sudan, 2'si Suriye ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında araçlarda yapılan aramalarda 50 bin TL nakit, 1 bot ve 2 uyku tulumu ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak organizatör oldukları tespit edilen E.K. ve O.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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