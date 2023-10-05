Tekirdağ'da Fuhuş Yapılan Masaj Salonuna Operasyon

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda masaj salonu işletmecisi 2 kişi ile masöz olarak çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda masaj salonu işletmecisi 2 kişi ile masöz olarak çalışan 4 kadın gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık etme veya zorlama suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde bir masaj salonunda para karşılığında fuhuş yapıldığını tespit etti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, salonun işletmecileri A.K. isimli kadın ve A.D. isimli erkek ile masöz olarak çalışan 4 kadını gözaltına aldı. Ekiplerin, masaj salonunda yaptığı aramada seansların yazıldığı not defteri, 4 adet doğum kontrol hapı ve 4 bin 800 lira para ele geçirildi.