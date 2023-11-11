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Tekirdağ'da firar eden hükümlü çaldığı otomobille yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ceza infaz kurumundan firar eden hükümlü, çaldığı otomobille yakalanıp yeniden cezaevine konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracı bulmak için çalışma başlattı ve firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü ve yardım eden şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.