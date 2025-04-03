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Tekirdağ'da Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada 4 metrelik yükseklikten düşen S.S. adlı işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı ve adli inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.

Olay, Ballıhoca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, 4 metrelik yükseklikten düşen S.S. adlı işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin adli inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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