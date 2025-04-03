Tekirdağ'da Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen işçi yaralandı.

Olay, Ballıhoca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, 4 metrelik yükseklikten düşen S.S. adlı işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin adli inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ