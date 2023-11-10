Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan zihinsel ve fiziksel engelli şahısla ilgili soruşturmada tutuklanan Şakir Çakmak'ın eşi Melis Çakmak, eşinin neden tutuklandığını TV programında öğrendiğini söyledi. Çiftin esnaflık hayatının da bu olaydan sonra bittiğini belirten Çakmak, açıklamalarını baskı altında söylediğini ifade etti.

- Tekirdağ'da engelli kayıp şahıs soruşturmasında tutuklanan kişinin eşi konuştu

Tutuklanan Şakir Çakmak'ın eşi Melis Çakmak:

"Eşimin neden alındığını TV programında öğrendim"

"Bu olaydan sonra esnaflık hayatımız bitti"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan zihinsel ve fiziksel engelli şahısla ilgili soruşturmada tutuklanan Şakir Çakmak'ın eşi Melis Çakmak konuştu. Eşinin sadece Serkan'la arkadaş olmasından dolayı tutuklandığını iddia eden Çakmak, "Bu olaylardan sonra esnaflık hayatımız da bitti. Eşimin neden tutuklandığını bilmiyorum. Tutuklandıktan sonra bir TV programında nedenini öğrendim" dedi. TV programındaki açıklamalarına da değinen Çakmak, açıklamalarını baskı altında söylediğini ifade etti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan Fevzi Çalışkan olayında tutuklanan Şakir Çakmak'ın eşi Melis Çakmak, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Fevzi Çalışkan'ın ailesiyle hiç tanışmadıklarını belirten Çakmak, çıktığı TV programındaki ifadelerini de baskı altında söylediğini belirtti. Kapaklı'da esnaflık yaptığını ve bu olaylardan sonra esnaflık hayatlarının bittiğini belirten Çakmak, "Kapaklı'da esnafız biz. Olayla hiçbir ilgimiz yok. Bu olay olduktan 2 hafta sonra Serkan, eşimi arayıp Tokat'a kaçtığını söyledi. Engelli bir çocuğu bir yere bırakıp gittiğini söyledi. Aradan bir yıl geçti. Sonrasında cuma günü polisler eşimi aldı. Eşimin olayla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyorum ama eşimi de aldılar. 1 senedir Şakir'in ismi yok ama TV programında ismi geçtikten sonra eşim de tutuklandı. Serkan'ı tanıyorduk ama Fevzi'nin ailesini hiç tanımıyorduk. Cuma günü akşam 6'da eşimi aldılar. Neden aldıklarını bilmiyoruz. Sonrasında TV programında öğrendik eşimin neden alındığını" dedi.

"Eşimin olayla hiçbir ilgisi yok"

Katıldığı TV programında yönlendirildiğini öne süren Çakmak, "Programa gittiğimde baskı altında kaldım, yönlendirildim. Yaptıysa da yapmamıştır diye ifadelerde bulundum. Bu bizim esnaflık hayatımızı da bitirdi. Bu programa Esra Erol tarafından davet edildik. Eşimin bu olayla hiçbir ilgisi yok. Sadece Serkan'la arkadaştı. Fevzi'nin ailesini hiç tanımıyorduk, görseydik de mahallede görmüşüzdür. Sadece Serkan'la arkadaş olduğunu biliyorum" dedi.

"Elimizden gelen desteği vereceğiz"

Şakir Çakmak'ın avukatı Yunus Emre Yılmaz ise, Fevzi Çalışkan'ın bulunması için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek, "Ülke gündemini sarsan bir olayla karşılaştık. Yaşanan bu olayla ilgili umarız bir an önce Fevzi Çalışkan bulunur ve ailesine teslim edilir. Biz soruşturma sürecinde elimizden gelen desteği vereceğiz. Durumun medyaya yansıması müvekkilimize saldırgan bir tutumun sergilenmesine sebep oldu. Umarız Fevzi Çalışkan da sağ salim bulunur ve ailesine teslim edilir" dedi.