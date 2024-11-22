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Tekirdağ'da Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonu: 21 Göçmen, 2 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonu: 21 Göçmen, 2 Organizatör Yakalandı
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Ergene ilçesinde yapılan operasyonda toplam 21 göçmen ve 2 organizatör, araçlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda 21 göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde 23 Kasım 2024 günü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında bir uygulama gerçekleştirildi. Uygulama esnasında farklı uyruklardan toplamda 21 göçmen ve 2 organizatör, araçlarıyla birlikte yakalandı.

Organizatörlerin gözaltına alındığı ve işlemlerinin sürdüğü, yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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