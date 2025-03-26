Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'boykot' çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in boykot çağrısına ilk tepki
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

Tekirdağ'da Durdurulan Araçta Cephanelik Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan jandarma denetimlerinde bir araçta çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da durdurulan araçtan cephanelik çıktı: 1 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı ilçesinde yapılan denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleştirilen operasyonda İ.E. isimli şahsın kullandığı araç, ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 6 adet 9 mm tabanca, 7 adet tabanca şarjörü ve 10 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanun'un 12. maddesi kapsamında "Silah ve Mühimmat Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title