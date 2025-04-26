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Tekirdağ'da Doğal Gaz Kuyusunda Kaçak Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Doğal Gaz Kuyusunda Kaçak Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Türkiye Petrolleri'ne ait bir doğal gaz kuyusundaki gaz kaçağı, bölgeye gönderilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay sonrası vatandaşlara yönelik güvenlik önlemleri alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Türkiye Petrolleri'ne ait bir doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi'nde yeni açılan doğal gaz kuyusundan yayılan yoğun gaz kokusunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı ve bölgedeki vatandaşları uyardı. Gaz kaçağının kaynağını tespit eden ekipler, sızıntının yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Gece boyunca yapılan yoğun çabanın ardından gaz kaçağı kontrol altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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