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Tekirdağ'da Deprem Panic'i: 3. Kattan Atlayan Kişi Ağır Yaralandı

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İstanbul merkezli depremin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hissedilmesi sonucu paniğe kapılan Türkmenistan uyruklu bir kişi, 3. kattan atlayarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Yetkililer panikle hareket edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Deprem anında panikle 3. kattan atlayan bir kişi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - İstanbul merkezli deprem Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de hissedildi. Deprem anında paniğe kapılan bir kişi üçüncü kattan atlayarak ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İstanbul'da yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası Türkmenistan uyruklu Hudayberdi Danayev, paniğe kapılarak yaşadığı binanın üçüncü katından atladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Danayev, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, şahsın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlarda paniğe kapılmamaları konusunda uyarırken, benzer olayların yaşanmaması için bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa
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