Tekirdağ'da dehşet: Anne ve kızı ölü baba ağır yaralı halde bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada anne ve kızı ölü bulunurken baba ise ağır yaralı halde bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik mahallesinde ihbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri evde kız çocuğu ve annenin cesedi ile karşılaşırken baba ise ağır yaralı halde bulundu.

iddiaya göre ağır aralı şahsın eşinin ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği öne sürülüyor.