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Tekirdağ'da dehşet: Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada anne ve kızı ölü olarak bulundu, baba ise ağır yaralı durumda. İddialara göre baba, eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Tekirdağ'da dehşet: Anne ve kızı ölü baba ağır yaralı halde bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada anne ve kızı ölü bulunurken baba ise ağır yaralı halde bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik mahallesinde ihbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri evde kız çocuğu ve annenin cesedi ile karşılaşırken baba ise ağır yaralı halde bulundu.

iddiaya göre ağır aralı şahsın eşinin ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği öne sürülüyor.

Tekirdağ'da dehşet: Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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