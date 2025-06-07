Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde D.G. (19) ile H.Ş. (23) arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle başladı. Kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgada her iki şahıs da yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralının da durumunun takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ