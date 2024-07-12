Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da araç ve pavyon sahibini kurşunlama olayına karışan suç örgütüne operasyon: 8 kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy ilçesinde ve çevresinde faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, araç kurşunlama olayı ve pavyon sahibinin silahla yaralanması olaylarına karışan 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, dört adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'da araç ve pavyon sahibini kurşunlama olayına karışan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Çerkezköy ilçesinde ve çevresinde faaliyet yürüten, liderliğini M.K. isimli şahsın yapmış olduğu suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda örgütün, Jandarma bölgesi olan Karaağaç beldesinde meydana gelen araç kurşunlaması olayı ve Çerkezköy ilçesindeki bir pavyonun sahibinin silahla yaralanması olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgüt adına silahla eylemleri yapan U.G., Ö.G. ve S.D. isimli şahıslar diğer örgüt elemanları ile birlikte Kırklareli Vize ilçesi kırsalında yakalandı. Şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabancalar da dahil olmak üzere dört adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 8 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Operasyon Tekirdağ Pavyon Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

Bakmadan Geçme

İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti? 12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi EN YENİ CUMA MESAJLARI | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler?
AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title