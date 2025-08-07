Tekirdağ'da 14 Yaşındaki Aleyna Yıldız, Akıntıya Kapıldı ve Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 31 Temmuz'da denize girdikten sonra akıntıya kapılan ve baygın halde sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Aleyna Yıldız, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte denize giren 14 yaşındaki O.A., Samet İstambul ve Aleyna Yıldız bir süre sonra akıntıya kapıldı. O.A. kendi çabalarıyla kıyıya ulaşarak kurtulurken, Aleyna ve Samet gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Aleyna Yıldız baygın halde denizden çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Aleyna Yıldız, tüm müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Öte yandan, aynı olayda kaybolan 14 yaşındaki Samet İstanbul'un da, yaklaşık 16,5 saat sonra, kıyıdan 50 metre açıkta cansız bedenine ulaşılmıştı.

Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Aleyna Yıldız için Kızılpınar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aleyna Yıldız, Kızılpınar Merkez Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çerkezköy Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencimiz Aleyna Yıldız vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi. - TEKİRDAĞ