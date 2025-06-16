Tekirdağ'da 13 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da 13 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
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Ergene ilçesinde yapılan jandarma denetiminde 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Yabancı uyruklu kişilerin göç idaresine teslim edileceği, organizatör hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde durdurulan araçta jandarmanın yaptığı aramada 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında Ergene ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Yol kontrol noktasında durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen ile 1 organizatör tespit edilerek gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği, organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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