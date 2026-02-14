Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı. Gece yarısı Salih Omurtak Caddesi'nde yaşanan kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, gece yarısı saat 03.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Hastane ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç ile ara yoldan gelen bir otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa