Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen motosiklet kazasında, virajı alamayan motosiklet sürücüsü şarampole yuvarlandı ve yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzeri Çorlu Ticaret Borsası Depoları mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Ergene istikametine seyreden G.O.'nun kullandığı 34 CUD 157 plakalı motosiklet, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
Kaza sonrası yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ