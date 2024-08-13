Tekirdağ Çorlu'da düğün sonrası çıkan kavga sonucu taksici öldü, 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Çorlu'da bir düğün sonrası toplanan sandalyelerin olduğu sokaktan aracıyla geçmek isteyen taksicinin çıkan kavga sonucu ölümüyle, oğlunun da yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili 3 şahıs tutuklandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Mandıracı 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki düğünün sona ermesinin ardından sandalyeler toplanmaya başladı. Bu sırada ticari taksiyle yoldan geçmek isteyen 42 yaşındaki Özcan Özkan ile 18 yaşındaki oğlu Ada Özkan, sandalye tartışmasıyla başlayan laf atma yüzünden yaşanan gerginliğin ardından bir grubun saldırısına uğradı.

Oğlu bıçaklı saldırı sonucu yaralanmıştı

Bacağından yaralanan Ada Özkan ile göğsünden yaralanan baba Özcan Özkan taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Hastaneye giderken sürücü Ada Özkan'ın bayılması üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Özcan Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 zanlı cezaevine konuldu

Olayın ardından çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Can Erdoğan (28), eşi Ebru Erdoğan (31) ve Mert Özdoğan'ı (18) yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ