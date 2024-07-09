Tekirdağ Çorlu'da Dönel Kavşakta Otomobil ile Motosikletin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da dönel kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçe merkezi Salih Omurtak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı'nın birleştiği Eski İtfaiye olarak bilinen dönel kavşakta meydana geldi. Kavşakta yeşil ışık yanmasının ardından hareketlenen aynı istikametteki otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Barış K. hafif yaralandı. Yaralı kargo çalışanı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ