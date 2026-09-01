TCG Işın Girne'de Kayıp 20 Kişiyi Arama Çalışmalarına Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne'den hareket ettikten dakikalar sonra batan yolcu feribotunda kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları için Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi gelişmiş teknolojisi ile Girne açıklarında arama çalışmalarına başladı.

Pazar günü Mersin Taşucu'na hareket eden feribot dakikalar sonra KKTC'ye bağlı Girne açıklarında su alarak alabora olmuştu. Gemide kaybolan 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın gemisi de katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi Akdeniz'de göreve başladı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete giren TCG Işın, sahip olduğu ileri teknoloji sualtı arama, kurtarma ve dalış sistemleriyle derin denizde operasyon gerçekleştirebiliyor. Deniz altını tarama özelliği de bulunan gemi gelişmiş teknolojisi ile ön plana çıkan gemi 68 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip. Gemi, kurtarma, yedekleme, dalış, sualtı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandı.

Bin metre derinliğe kadar arama-kurtarma

TCG Işın'ın ana görevleri arasında satha çıkma kabiliyetini kaybetmiş denizaltıları aramak ve personelini kurtarmanın yanı sıra 1000 metre derinliğe kadar arama-kurtarma görevleri gerçekleştirmek bulunuyor. Geminin dinamik konumlandırma sistemi, zorlu deniz şartlarında bulunduğu mevkiyi korumasına imkan sağlıyor. Bu özellik, özellikle sualtı arama-kurtarma faaliyetleri sırasında geminin belirlenen noktada güvenli şekilde operasyon yürütmesine imkan tanıyor.

TCG Işın ayrıca 600 metre derinliğe kadar dört noktadan demirleyerek mevki muhafazası yapabiliyor.

3 bin metreye inebilen sualtı sistemleri

TCG Işın, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gelişmiş derin deniz sistemlerinin kullanılabileceği altyapıya sahip bulunuyor. Gemide, birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan ve 365 metre derinlikte çalışma imkanı sağlayan Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) kullanılabiliyor.

Platform aynı zamanda 3 bin metre derinliğe kadar inebilen uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) ve kurtarma çanının kullanımına uygun kıçüstü alan ve altyapıya sahip.

Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) sayesinde ise 3 dalgıçla 90 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştirilebiliyor.

Deniz tabanını sonarla tarayabiliyor

TCG Işın'ın Yandan Taramalı Sonar (YTS) sistemi, belirlenen sahalarda deniz tabanının taranması ve 1000 metreye kadar derinlikte bulunan nesnelerin mevkilerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılabiliyor. Geminin Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ise 3 bin metre çalışma derinliğine sahip bulunuyor. Sistemle deniz tabanının ayrıntılı şekilde incelenmesi ve sualtındaki hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilebiliyor.

Gemide basınç odası ve tıbbi müdahale imkanı

TCG Işın, sualtı operasyonlarının yanı sıra kapsamlı tıbbi destek imkanlarıyla da görev yapabiliyor. Gemide bulunan Sabit Basınç Odası Sistemi, dalış hastalıklarına maruz kalan dalgıçların oksijen ve karışım gaz kullanılarak yüksek basınç altında tedavi edilmesine imkan sağlıyor. İki bölümden oluşan ve 9 personel kapasiteli basınç odası 82 metre derinliğe kadar basınçlandırılabiliyor. Gemide ayrıca radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yanı sıra hasar kontrol cerrahisi, yoğun bakım ve basınç odası tedavisi gerçekleştirilebiliyor.

600 metre derinlikteki denizaltıya 14 gün hava sağlayabiliyor

TCG Işın'ın Denizaltı Havalandırma Sistemi, 600 metreye kadar derinlikte kazaya uğramış bir denizaltının hava ihtiyacını karşılayabiliyor. Sistem, içerisinde en fazla 50 personel bulunan bir denizaltıya en az 14 gün süreyle hava sağlayabilecek kapasiteye sahip. Derin deniz arama-kurtarma alanındaki gelişmiş imkanlarıyla TCG Işın, Girne açıklarında kayıp kişilerin bulunmasına yönelik sürdürülen çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı