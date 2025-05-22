TBMM Önünde Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

TBMM Önünde Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı
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Ankara'da TBMM önünde bir şahıs, yetkiliyle görüşme talebi reddedilince havaya ateş açtı. Olay yerine gelen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TBMM önünde havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı

ANKARA - TBMM önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Şahıs gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM Milli Egemenlik Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TBMM'ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi. Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı'na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti. Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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