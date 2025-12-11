Haberler

TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama
Güncelleme:
TBMM'de stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli şahıs tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden öğrencinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

  • TBMM'de stajyer öğrenciye taciz iddiasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.
  • Stajyer öğrenci, TBMM Lokantasında görevli bir şahıs tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.
  • TBMM Genel Sekreterliğine 19 Kasım 2025'te şikayet dilekçesi verildi ve 20 Kasım 2025'te idari soruşturma başlatıldı.

TBMM'de stajyer öğrenciye taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

"TBMM LOKANTASINDA STAJYER ÖĞRENCİYE TACİZ" İDDİASI

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrenci, Meclis Lokantasında görevli bir şahıs tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te TBMM Genel Sekreterliğine resmi şikayette bulundu.

MECLİS ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Konuya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. D.K. isimli öğrenciyi cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.İ.G. isimli çalışan, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19 Kasım 2025'te şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.

Vakit kaybetmeksizin 20 Kasım 2025'te konuyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar titizlikle incelenmekte olup, şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir. 12 Aralık 2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma ve iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı

Bu görüntülerin yankıları sürerken Türkiye'den PKK'ya net uyarı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

mecliste bile bu yaşanıyorsa hiç bir yer güvenli değildir kadınlar için

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Milletin en güvendigi bir yer vardi TBMM eger burada da böyle rezalet olursa kadinlar kizlar nerde güvende olabilir böyle rezalet dünyada yoktur fakat yalniz bizde var

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Daha bunlar görünen bilinen Şeyler kapalı kapı ardında neler oluyor ? Dokunulamynalrın yaptıkları neler var ?? Ben böyle bir dönem görmedim duymadım ?? Topluösal çürüme var ve baştan aşagıya hereks sorunlu Allah’ın gazabıda var

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

sokaklar ALLAH HA emanet onu anladık yalnız ülkenin meclis si ne iş yapar onu anlamadık yahu zaten ülke sokakları KADINLAR için zor e TBMM de böyle şeyler oluyorsa istifa edin ne arıyorsunuz orada başkomutan dan hala bir ses yok artık eeeyyyyyy diyede ses çıkmıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
