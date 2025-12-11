TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'de stajyer öğrenciye taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

"TBMM LOKANTASINDA STAJYER ÖĞRENCİYE TACİZ" İDDİASI

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan öğrenci, Meclis Lokantasında görevli bir şahıs tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025'te TBMM Genel Sekreterliğine resmi şikayette bulundu.

MECLİS ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Konuya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. D.K. isimli öğrenciyi cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.İ.G. isimli çalışan, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde görev yapan bir stajyer öğrencinin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19 Kasım 2025'te şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.

Vakit kaybetmeksizin 20 Kasım 2025'te konuyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar titizlikle incelenmekte olup, şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 4 Aralık 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir. 12 Aralık 2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup, ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma ve iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır."