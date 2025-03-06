MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Tayvan'daki Nükleer Santralde Yangın: Radyasyon Sızıntısı Yok

Tayvan'daki Nükleer Santralde Yangın: Radyasyon Sızıntısı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'ın Pingtung şehrindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ancak herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığı açıklandı.

Tayvan'ın Pingtung şehrindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde sabah saatlerinde çıkan yangının adından herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığı belirtildi.

Tayvan'ın güneyinde yer alan Pingtung kentindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde bugün yerel saat ile 11.30'da henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Yetkililer yangının santralin dışında yer alan soğutucu ünitelerinde çıktığını, tehlike oluşturan herhangi bir durumun bulunmadığını belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alındı.

Yangın sırasında nükleer santralden yükselen siyah dumanlar, yaklaşık 1 kilometrelik mesafeden görüldü.

"Yangına, boru hattı kesme çalışmaları sırasında oluşan kıvılcımlar neden olmuş olabilir"

Santralin işletmeci firması Taiwan Power Co. (Taipower) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası santralde herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığı ve çalışmaların güvenli bir şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yangının tesise yakın bir bölgede yapılan boru hattı kesme çalışmaları sırasında oluşan kıvılcımların, rüzgarın etkisiyle soğutma kulelerine sıçraması sonucu başlamış olabileceği ifade edildi.

Nükleer santralin aktif ünitelerinden yaklaşık 50 metrelik mesafede meydana gelen yangın, Tayvan kamuoyu ve yerel medyasında endişeye neden olurken, işletmeci firma olayın tekrar yaşanmaması için inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Schengen bölgesine seyahatlerde yeni dönem
img

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
img

Muslera'yı bile unutturacak! Galatasaray'a Kadıköy panteri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.